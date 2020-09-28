Москва, , 14:25 — REGNUM Обострение конфликта в Нагорном Карабахе для российской экономики является негативным фактором, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по развитию Нью Рига Финанс Клаб Александр Зюриков.

«Во-первых, и Азербайджан и Армения — традиционные торговые партнеры России, последняя, кроме того, входит в ЕАЭС. Ущерб, который нанесут их экономике военные действия, скажется и на товарообороте.

Во-вторых, при разрастании конфликта может увеличиться приток беженцев в Россию, а в условиях увеличения числа заболевших коронавирусом это выглядит особенно опасным.

Кроме того, вовлеченность в конфликт Турции и то, что как член ОДКБ Армения может просить о военной помощи в случае агрессии против её территории.

Если таковая произойдет, несет риски для экономического взаимодействия Москвы не только с Баку, но и с Анкарой.

Ну и не стоит забывать, что любые военные действия вблизи границ страны всегда являются фактором риска для национальной валюты, хотя сейчас под ударом не только рубль, но и лира и все валюты развивающихся рынков», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян в специальном видеообращении к нации заявил, что Азербайджан объявил войну армянскому народу.

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