Ставрополь, , 14:29 — REGNUM Двое жителей Ставропольского края задержаны по подозрению в совершении разбойного нападения на пенсионера. Возбуждено уголовное дело, сообщили ИА REGNUM 28 сентября в пресс-службе главного управления МВД по региону.

По данным полиции, в Минераловодском городском округе 37-летний местный житель и 29-летний житель Георгиевского городского округа напали на 79-летнего мужчину в его собственном доме. Злоумышленники избили потерпевшего металлическими предметами, ранили ножом, а затем украли у него 35 тыс. рублей, фотоаппарат, видеокамеру, серебряные монеты и различные медали.

Пенсионер остался жив, в настоящее время он с переломами и многочисленными ножевыми ранениями, в том числе проникающим, находится в медучреждении.

Известно, что злоумышленники ранее неоднократно были судимы. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», на время следствия они заключены под стражу. Отмечается, что в содеянном фигуранты признались.