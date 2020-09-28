Тюмень, , 14:20 — REGNUM В Тюменской области суд обязал администрацию Ишимского района и МУП «Коммунальщик» организовать снабжение жителей шести населенных пунктов качественной питьевой водой. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По результатам лабораторных исследований в подземных скважинах в деревне Борисовка, посёлках Новокировский и Октябрьский, в сёлах Боровое, Бутусово, Ершово Ишимского района, вода по своим свойствам и составу не соответствует санитарным требованиям в точках водоразбора.

Ответственными за качество воды, которая подаётся населению, являются администрация района и муниципальное предприятие «Коммунальщик».

Прокуратура обратилась в суд с иском обязать чиновников и предприятие привести водоснабжение населения шести территорий к соответствующему нормам качеству. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства в полной мере.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, суд ранее обязал администрацию Ярковского района и муниципальное предприятие «Стройсервис» построить новый водозабор в селе Ярково Тюменской области, где жители тоже страдают от отсутствия питьевой воды надлежащего качества.

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