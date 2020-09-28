Киев, , 14:18 — REGNUM Причиной почти 67% смертей на Украине, вызванных проблемами со здоровьем, являются сердечно-сосудистые заболевания. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время брифинга. Событие транслировал 28 сентября телеканал 112.ua.

Он отметил, что инфаркты и инсульты являются наиболее распространёнными причинами смерти.

«Почти 67% всех умерших от различных заболеваний приходится именно на сердечно-сосудистые заболевания», — рассказал министр.

По словам Степанова, в 2021 году Украина окажет помощь 135 тыс. пациентов, у которых выявлены сердечно-сосудистые заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр раскритиковал власти регионов Украины, которые допустили проведение массовых мероприятий.

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