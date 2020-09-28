Белград, , 14:32 — REGNUM 28 сентября первые 344 000 доз вакцины против гриппа доставлены в Сербию из Нидерландов. Началась их передача в больницы и общественные учреждения Сербии. Об этом сообщает сербское новостное агентство «Политика».

Журналисты отмечают, что вся партия в Сербию будет доставлена 30 сентября, а затем будет распределена по медицинским учреждениям страны.

Речь идет о четырехвалентных вакцинах против гриппа, их приобретение было осуществлено Республиканским фондом медицинского страхования. Вакцинация в Сербии начнётся с 1 октября.