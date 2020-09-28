Элиста, , 14:03 — REGNUM В Республике Калмыкии несколько сократился ежесуточный прирост случаев заражения коронавирусом. Так, за двое суток выявили 127 носителей инфекции. С выздоровлением за этот же период выписаны 92 человека. Это следует из оперативной информации минздрава республики, передаёт ИА REGNUM 28 сентября.

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В настоящее время в стационарах на лечении находятся 550 человек, из них 15 — в тяжёлом состоянии, семеро подключены к аппаратам ИВЛ. Режим самоизоляции соблюдают 4 тыс. 119 жителей Калмыкии.

С начала пандемии положительный результат теста на коронавирус получили 6 тыс. 359 жителей республики, выздоровели — 3 тыс. 754 пациента. Зарегистрирован 71 летальный исход среди заболевших COVID-19.

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