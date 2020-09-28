Калуга, , 14:52 — REGNUM Команда педагогов калужского Областного центра образования в составе Ирины Гераськиной, Елены Дзюбы и Валентины Моисеевой вышли в финал финал профессионального конкурса «Учитель будущего» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Об этом 28 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Команда педагогов Областного центра образования в составе Ирины Гераськиной, Елены Дзюбы и Валентины Моисеевой вышли в финал финал конкурса «Учитель будущего». Admoblkaluga.ru

Соревнования среди участников из Центрального федерального округа проходили на базе Российского университета дружбы народов с 25 по 27 сентября. В заключительном полуфинале встретились учителя из 12 регионов ЦФО. Жюри конкурса приняло решение допустить 14 лучших команд для продолжения борьбы за победу в финале проекта. Ими стали четыре команды из Москвы, три команды из Липецкой области, две команды из Тамбовской области, а также по одной команде из Московской, Брянской, Калужской, Костромской и Воронежской областей. Каждый учитель из команд-победителей получил сертификат на бесплатное обучение по программе, которую он выберет самостоятельно, а также сертификат на получение бесплатной лицензии на использование любого учебника в электронной форме на выбор.

«Я уверен, что тот опыт, который вы приобрели во время этих дней, которые вам подарила платформа «Россия — страна возможностей, поможет вам стать лучше, чем вы были вчера, а значит, ваши ученики будут ближе к тем горизонтам, которых они достойны», — обратился к конкурсантам директор департамента Министерства просвещения Российской Федерации Андрей Милёхин.

Конкурс «Учитель будущего» направлен на выявление лучших современных педагогических практик, инновационных подходов в образовании, а также на самореализацию педагогических кадров. Его цель — поддержка и продвижение команд учителей, которые умеют работать сообща и готовы применять современные практики в своей работе. Конкурс реализуется при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

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