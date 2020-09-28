Москва, , 14:00 — REGNUM Жители России должны повысить уровень заботы о своей безопасности и выполнять все предписания по предотвращению распространения коронавируса, заявил 28 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Растёт количество инфицированных, и это требует особого внимания не только штабов, но и граждан, которые должны повысить уровень заботы о своей безопасности и выполнять все предписания», — сказал представитель Кремля.

Песков также обратил внимание на то, что, что в российских регионах разная ситуация с коронавирусом, и, соответственно, главы субъектов должны действовать, исходя из ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в России выявили 8135 носителей коронавируса. Сутками ранее в России выявили 7867 случаев заражения — на 268 случаев меньше. Всего в России выявили 1 159 573 случая заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 20 385 человек, выздоровели — 945 920. Всего было проведено более 45,4 млн тестов.

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