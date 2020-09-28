Варшава, , 13:59 — REGNUM Директор музея в Освенциме, где располагался известный нацистский концлагерь, резко высказался по поводу приговора 13-летнему мальчику в Нигерии, посмевшего оскорбительно высказаться об Аллахе. Об этом передает Dziennik.

13-летний Омар Ф. был приговорен шариатским религиозным судом Нигерии к 10 годам тюремного заключения. Он был признан виновным в нецензурной брани в адрес Аллаха во время ссоры с коллегой. Решение суда уже было осуждено ЮНИСЕФ.

Директор музея в Освенциме Петр Цивинский заявил, что готов отбыть тюремный срок вместо подростка. «Я не могу оставаться равнодушным к этому постыдному приговору. Я прошу прощения у 13-летнего Омара, которого — независимо от того, что он сказал — нельзя судить в силу того, что он еще ребенок», — говорится в заявлении Цивинского.

Директор музея также предложил собрать группу добровольцев из 120 взрослых человек со всего мира, и каждый из них проведет месяц в нигерийской тюрьме в обмен на свободу мальчика.