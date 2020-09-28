Грозный, , 13:59 — REGNUM В Чечне состоялся очередной выпуск в дикую природу парнокопытных. На этот раз на волю были выпущены более 100 особей муфлонов. В акции, которая прошла в высокогорном селении Беной, участвовал глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Наша работа по восстановлению фауны Чеченской Республики идёт полным ходом. В ближайшее время популяция животных достигнет того уровня, который был еще до начала военных кампаний, в результате которых животному миру республики был причинен существенный урон», — написал чеченский лидер на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам Кадырова, ранее уже были выпущены на волю в Ножай-Юртовском районе более двух сотен туров. Планируется также завоз яков. Все эти мероприятия будут способствовать развитию туризма и охоты в здешних местах, уверен глава Чечни.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в разных районах Чечни были выпущены на волю несколько сотен оленей. Так, около 150 особей выпустили в дикую природу в Ахмат-Юртовском и Гудермесском районах в марте 2020 года.

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