Москва, , 13:57 — REGNUM На данный момент в Москве российская вакцина от коронавируса была введена трём тысячам граждан. Об этом 28 сентября заявил заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль («Единая Россия») на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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"За этот промежуток провакцинировалось около 3 тысяч человек. Это очень мало», — сказал депутат Госдумы.

Парламентарий уточнил, что цифра касается только Москвы. При этом пункты приема вакцины открыты во всех субъектах РФ и препарат уже поступает в регионы.

«На 30 августа из 26 регионах в 11 регионах был достигнут коллективный иммунитет порядка 20%. Если сравнить — чтобы предотвратить распространение полиомиелита нужно привить 80% населения. Чтобы прекратить распространение кори нужно привить 95% населения. Это очень важные факторы, которые должны повлиять на распространение инфекции», — заявил Огуль.

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