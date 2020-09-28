Оренбург, , 13:53 — REGNUM Ленинский районный суд Оренбурга вынес решение о взыскании с Минфина РФ в пользу бывшего обвиняемого в убийстве предпринимателя и его маленького сына 350 тыс. рублей в качестве компенсации. Мужчину необоснованно подозревали в громком преступлении, сообщает Комитет против пыток.

Напомним, в марте 2018 года трое мужчин были задержаны по подозрению в совершении двойного убийства. Впоследствии выяснилось, что у двоих имеется алиби — они находились в момент преступления в Башкирии. Позже алиби третьего задержанного — Мушфига Г. — подтвердили многочисленные свидетели, и мужчину выпустили из СИЗО. Однако он был помещен в спецучреждение для временного содержания иностранцев, потому что за период нахождения под стражей из-за необоснованного обвинения истек срок разрешения временного проживания на территории России. В течение десяти месяцев мужчина ожидал принудительного выдворения, пока в отношении него не было прекращено уголовное преследование.

Когда Мушфиг Г. покинул пределы России, то обратился к юристам Комитета против пыток. Он заявил, что под пытками он был вынужден оговорить двух жителей Абдулино (Оренбургская область) в двойном убийстве.

По данным правозащитников, проверки по факту пыток неоднократно завершались постановлениями об отказе в возбуждении уголовного дела. Очередное постановление (от 7 сентября 2020 года) отменили как незаконное, и проверка по жалобам на пытки возобновилась.

В мае 2020 года представители Комитета против пыток подали в суд иск с требованием компенсации морального вреда, причиненного незаконным уголовным преследованием, в пользу Мушфига Г. В судебной инстанции были представлены процессуальные документы, подтверждающие, что мужчина почти год необоснованно находился в местах принудительного содержания; заключение психолога, который подтвердил наличие признаков посттравматического стрессового расстройства. Мушфиг Г. оценил моральный вред с 3,5 млн рублей. Однако суд первой инстанции вынес решении о компенсации в 350 тыс. рублей. Правозащитники намерены обжаловать эту сумму.

В ближайшее время юристы общественной организации планируют обратиться в суд с иском о компенсации в пользу третьего необоснованного задержанного мужчины.

Стоит отметить, ранее суд вынес решение о компенсации в 100 тыс. рублей в пользу Рамина Ш. за необоснованное подозрение в убийстве оренбургского предпринимателя и его сына.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале 2018 года во дворе многоэтажек в Оренбурге был убит бизнесмена Денис Чернов и его маленький сын. После убийства преступники попытались сжечь автомобиль.

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