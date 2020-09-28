Токио, , 13:56 — REGNUM Японская авиакомпания Japan Airlines (JAL) перестанет использовать фразу «ladies and gentlemen» в объявлениях на английском языке в аэропортах и самолетах с октября, сообщает газета Mainichi 28 сентября.

Это решение было принято, чтобы не ущемлять права сексуальных меньшинств, которые не идентифицируют себя как мужчина или женщина.

C 1 октября сотрудники авиакомпании на внутренних и международных рейсах, а также в аэропортах будут использовать стандартное приветствие, а затем обращение «everyone» или «attention, all passengers».

В 2014 году авиакомпания приняла «декларацию о разнообразии», пообещав создавать комфортную среду для всех, независимо от пола, возраста, национальности, расы, религии, инвалидности, сексуальной ориентации и гендерной идентичности.

Фразу «ladies and gentlemen» также перестали использовать в метро Нью-Йорка и Лондона, поскольку она дискриминирует небинарных людей.