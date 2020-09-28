Стокгольм, , 13:50 — REGNUM В нескольких муниципалитетах Швеции нарастают проблемы с вовлечением детей, некоторым из которых всего 9−10 лет, в совершение тяжких преступлений. Об этом со ссылкой на результаты исследования государственного информационного агентства страны TT 27 сентября сообщила новостная служба Sveriges Radio.

Редакция TT разослала запросы к местным властям 290 шведских муниципалитетов, из которых свои ответы прислали 179 администраций. Главным образом в своих обращениях журналистов интересовали вопросы, связанные с детской преступностью.

В результате выяснилось, что социальные службы, по крайней мере, 26 муниципалитетов Швеции в настоящее время получают большее количество заявлений о детях и подростках, которые связаны с незаконной деятельностью организованных преступных группировок.

Представители одного из муниципальных образований отметили, что одним из препятствий в работе правоохранителей с проблемными детьми является отсутствие согласия на это родителей, которые выгораживают своих детей. Поэтому в коммуне Фалун власти отметили, что именно воспитательная работа внутри семьи может вразумить подрастающие поколения и встать на путь законопослушного гражданина, а не связывать свою жизнь с бандами.