Москва, , 13:34 — REGNUM Правительство РФ выделит около 28 млрд рублей на строительство двух научно-исследовательских судов. Об этом 28 сентября сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Он рассказал, что в рамках нацпроекта «Наука» запущено обновление научного флота, у которого сейчас есть 13 судов старше 35 лет.

«Сегодня направим почти 28 млрд рублей на строительство двух научно-исследовательских судов», — заявил премьер-министр.

По его словам, суда должны быть готовы к 2025 году, их появление «расширит возможности российских учёных в изучении мирового океана», а также позволит «дополнительно загрузить дальневосточные верфи».

Соответствующее постановление уже подписано, добавил Мишустин.