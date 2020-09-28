Саратов, , 14:31 — REGNUM В Саратовской области с начала пандемии коронавирусной инфекцией заразились около 1,1 тыс. медицинских работников, из них 9 человек — скончались. Об этом рассказал 28 сентября заместитель министра здравоохранения Станислав Шувалов.

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Почти 42 млн рублей страховых выплат получили саратовские медики, заболевшие COVID-19.

На сегодняшний день в специализированных стационарах проходят лечение более 2,5 тыс. пациентов. С диагнозом «пневмония» — 2453 заболевших, COVID-19 подтвержден у 1560 человек. К аппаратам ИВЛ подключены 127 пациентов, еще 268 саратовцев получают кислородную поддержку, добавил Шувалов.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области по состоянию на 28 сентября коронавирус подтвержден у 15 279 человек, за сутки инфекцию выявили еще у 103 жителей региона. Выздоровели с начала пандемии 10 172 человека, за сутки — 53 пациента. Всего скончались 98 саратовцев.

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