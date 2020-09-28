Сеул, , 13:36 — REGNUM С 28 сентября по 11 октября в Южной Корее действуют специальные карантинные меры, цель которых предотвратить рост распространения коронавируса во время осеннего праздника урожая и поминовения Чхусок. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

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По данным источников, в течение двух недель в стране будут действовать правила социального дистанцирования второго уровня, включая запрет на мероприятия с участием более 50 человек в закрытых помещениях и более 100 человек на открытом воздухе.

Кроме того, предприятиям общественного питания (ресторанам, кофейням, пекарням) и учреждениям культуры, расположенным в столичном регионе, настоятельно рекомендовано сократить количество посадочных мест для ограничения посетителей.

Проведение спортивных мероприятий допускается, но при пустых трибунах, однако деятельность 11 видов объектов повышенного риска, среди которых ночные клубы и бары, будет остановлена.

В случае нарушения карантинных мер будет налагаться штраф в размере до 3 млн вон (~$2,5 тыс.).