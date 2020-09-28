Тбилиси, , 13:31 — REGNUM Показатель количества выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии может вырасти до 500 в сутки. Об этом, как сообщает пресс-служба минздрава страны, 28 сентября рассказал на брифинге глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе.

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«Количество новых случаев будет периодически составлять от 200 до 500, самое главное — чтобы они были управляемыми», — сказал врач.

Он подчеркнул, что эпидемиологическая ситуация в Грузии, несмотря на рост темпов распространения коронавируса, остается под контролем. По словам Гамкрелидзе, в Аджарии успешно опробована модель по размещению легких и бессимптомных пациентов с коронавирусной инфекцией на дому или в карантинных зонах в гостиницах.

«Около 1% всех случаев являются критическими, 10% — тяжелыми, остальные — умеренными, легкими и бессимптомными. Поэтому 85% можно размещать в отелях, где оборудованы карантинные зоны, и дома. Этот механизм прошел серьезную проверку в Аджарии и будет распространен по всей стране», — сказал Гамкрелидзе.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября в Грузии сообщили, что за последние сутки выявили 298 случаев заражения коронавирусом. Это самый большой показатель для страны.

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