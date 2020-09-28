Нальчик, , 13:23 — REGNUM В Кабардино-Балкарии в настоящее время проходят лечение в госпиталях, где оказывают помощь заразившимся коронавирусом, 944 пациента. Среди них и те, у кого диагноз COVID-19 уже подтвержден, и те, кто пока ждет результатов теста. В тяжелом состоянии в отделениях реанимации находятся 49 пациентов. Такие данные приводит на 28 сентября министерство здравоохранения региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании карантина — все новости»

По данным ведомства, в настоящее время в республике проведено 184 570 тестирований, в том числе за последние сутки — 1294. За все время пандемии выявлено 7567 носителей коронавируса. Диагноз у 42 из них подтвержден за минувшие сутки.

Выздоровели за все время 6467 человек, в том числе 14 — за прошедший день. Число умерших за выходные не увеличилось и по-прежнему составляет 91 человек.