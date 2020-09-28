Берлин, , 13:23 — REGNUM Количество выявляемых в сутки случаев заражения коронавирусной инфекцией в Германии носит тревожный характер, заявил 28 сентября официальный представитель канцлера ФРГ Штеффен Зайберт, сообщает Reuters.

При этом пресс-секретарь Меркель подчеркнул, что Берлин не может позволить вирусу распространяться экспоненциальным образом.

Напомним, Меркель заявила в видеоконференции с руководством своей партии, что при сохранении нынешних тенденций в ФРГ количество новых случаев заболевания COVID-19 может достигнуть 19,2 тыс. в сутки.