Москва, , 13:22 — REGNUM В России выделят дополнительно 7 млрд рублей на развитие дорожной инфраструктуры. Об этом сообщил 28 сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Он отметил, что правительство продолжает заниматься вопросами развития дорожной инфраструктуры.

«Выделим на эти цели более 7 млрд рублей девяти регионам страны», — сказал Мишустин.

По его словам, средства пойдут на строительство и ремонт дорог, мостов и других сооружений дорожного хозяйства. При этом дороги будут вестись не только в городах, но и между муниципалитетами.