Сыктывкар, , 13:13 — REGNUM Власти Коми рекомендовали пожилым жителям республики и людям с хроническими заболеваниями оставаться дома с 28 сентября. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

Пожилой мужчина в медицинской маске Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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"По 28 октября включительно продлевается оплачиваемый больничный для работающих граждан в возрасте 65 лет и старше, которые, беспокоясь о своем здоровье, приняли решение продолжить строгое соблюдение режима самоизоляции», — сообщили в правительстве.

За минувшие сутки в Коми выявлено 83 новых случая COVID-19. Всего с начала пандемии в регионе было выявлено 8120 носителей коронавируса, 6654 из них уже выздоровели.