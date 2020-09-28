Москва, , 13:12 — REGNUM Правительство России утвердило стратегию иммунопрофилактики инфекционных болезней. Об этом 28 сентября заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Правительство утвердило стратегию иммунопрофилактики инфекционных болезней», — сказал он.

По словам Мишустина, стратегия рассчитана на 15 лет. Важность данного направления, считает глава правительства, подтвердила ситуация с коронавирусом.

«Мы должны принимать меры, чтобы держать под контролем существующие инфекции и не давать распространяться новым», — отметил премьер-министр.

Он пояснил, что документ ориентирован на предоставление наибольшему числу жителей России возможности делать прививки от различных инфекций