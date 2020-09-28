Чита, , 13:08 — REGNUM С наступлением осени и сезона простуд в Забайкалье растёт и число тех, кто сделал прививку от гриппа. Как сообщает сегодня, 28 сентября, пресс-служба забайкальского губернатора, по состоянию на 25 сентября в регионе привито 261 142 человека, из них 101 084 ребенка.

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Как пояснила вице-премьер правительства края Инна Щеглова, за прошедшую неделю в Забайкалье зарегистрировано 829 заболевших ОРВИ, из них 464 взрослых и 365 детей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по данным на 18 сентября, в Забайкальском крае было привито от гриппа и ОРВИ 190 тысяч человек. Среди них 131 тысяча взрослых и более 58 тысяч детей. На днях прививку от гриппа сделал губернатор Забайкалья Александр Осипов.

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