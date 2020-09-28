Берлин, , 13:11 — REGNUM Количество выявляемых в Германии ежедневно случаев заражения коронавирусной инфекцией может резко вырасти в случае, если нынешняя тенденция к росту данного показателя не изменится. Об этом 28 сентября заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

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«Если тренд (роста числа выявляемых ежедневно заразившихся — ред.) продолжится, то у нас ежедневно будет 19,2 тыс. инфицированных», — приводит ее слова во время видеоконференции президиума Христианско-демократического союза издание Bild.

Также Меркель заявила о необходимости правильного расставления приоритетов в вопросе борьбы с пандемией коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки в Германии было выявлено 1192 новых подтверждённых случая заражения коронавирусом, в результате чего их общее число превысило 295 тыс.