Оренбург, 28 сентября 2020, 13:04 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 28 сентября, выявлено 103 случая заражения коронавирусом. С начала пандемии в регионе зафиксировано 12 642 носителя SARS-CoV-2, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании карантина – все новости»
Стоит отметить, в Оренбуржье с 15 сентября каждые сутки стабильно коронавирус выявляют у ста и более человек. Исключение составил лишь один день: по состоянию на 18 сентября было выявлено 99 случая заражения.
От COVID-19 оправился в общей сложности 11 351 пациент, в том числе за последние сутки (на 28 сентября) 48 человек.
С конца марта в регионе зафиксировано 85 летальных исходов у пациентов, которые получали лечение от коронавирусной инфекции.
Читайте развитие сюжета: В Оренбуржье карантин по коронавирусу введён частично в 16 школах