Оренбург, , 13:04 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 28 сентября, выявлено 103 случая заражения коронавирусом. С начала пандемии в регионе зафиксировано 12 642 носителя SARS-CoV-2, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании карантина – все новости»

Стоит отметить, в Оренбуржье с 15 сентября каждые сутки стабильно коронавирус выявляют у ста и более человек. Исключение составил лишь один день: по состоянию на 18 сентября было выявлено 99 случая заражения.

От COVID-19 оправился в общей сложности 11 351 пациент, в том числе за последние сутки (на 28 сентября) 48 человек.

С конца марта в регионе зафиксировано 85 летальных исходов у пациентов, которые получали лечение от коронавирусной инфекции.

Читайте развитие сюжета: В Оренбуржье карантин по коронавирусу введён частично в 16 школах