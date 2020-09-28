Ташкент, , 12:59 — REGNUM По состоянию на 28 сентября в Узбекистане открылись 7620, или 76,3% школ, сообщили в пресс-службе министерства народного образования республики.

7 сентября в республике работало 4,3% школ, 14 сентября — 25,6%, 21 сентября — 43,9%. Ранее планировалось, что большинство школ Узбекистана откроется с 14 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября в министерстве народного образования Узбекистана заявили, что лишь местные Кенгаши (представительные органы власти) будут принимать решение о возобновлении деятельности школ.

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