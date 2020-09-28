Амстердам, , 12:58 — REGNUM Один из обвиняемых по делу о крушении малайзийского Boing, гражданин России Олег Пулатов намерен выступить в суде. О его желании обратиться к судьям 28 сентября сообщила адвокат подозреваемого Сабине тен Дуссхате.

Читайте также: Трем гражданам России предъявлены обвинения по делу MH17

«Олег Пулатов хотел бы обратиться к суду как можно скорее, — подчеркнула правозащитник, слова которой приводит РИА Новости. — В любом случае, мы рекомендуем ему не делать этого».

Адвокат отметила, что такой шаг «может быть небезопасен» для Пулатова. Также в ходе сегодняшних слушаний в суде Нидерландов Сабине тен Дуссхате заявила, что её подзащитный отрицает свою вину и настаивает, что не имел отношения к ЗРК «Бук» и тем более не отдавал приказ стрелять по самолёту.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября в Амстердаме в комплексе «Схипхол» возобновились слушания по делу о крушении рейса MH17.

Ранее по теме: Слушания по делу о крушении рейса MH17 возобновились в Нидерландах

Напомним, по данным следствия, лайнер был сбит из зенитного ракетного комплекса «Бук», якобы принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде Вооружённых Сил РФ из Курска. Обвинения по этому делу в феврале 2020 года были предъявлены четырём фигурантам: трём гражданам России — Игорю Гиркину (Стрелкову), Сергею Дубинскому и Олегу Пулатову. Четвёртый — Леонид Харченко является гражданином Украины.