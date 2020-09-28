Москва, , 12:58 — REGNUM В России в отношении Twitter необходимо применять технические меры вплоть до блокировки соцсети на территории страны, сообщила член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.

Таким образом она отреагировала на решение Twitter удалить из поисковой выдачи аккаунт РИА Новости. Ранее администрация соцсети заблокировала подобным образом аккаунты RT и Sputnik.

Мизулина назвала эту ситуацию двойных стандартов, когда администрация Twitter использует свои возможности для блокировки аккаунтов по политическим причинам, но не занимается борьбой с распространением деструктивной информации.

В отношении соцсети, по ее мнению, пора применять технические меры, «вплоть до полной блокировки этого сервиса на территории РФ».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в начале сентября социальные сети Facebook и Twitter заблокировали группы аккаунтов, которые якобы связаны с российскими структурами.

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