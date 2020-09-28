Кемерово, , 12:53 — REGNUM В Кемеровской области сохраняется неблагополучная эпидемиологическая ситуация с заболеваемостью COVID-19. Об этом сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по региону Маргарита Новосёлова.

Маргарита Новосёлова

«Первое предложение касается продления режима изоляции для лиц старше 65 лет, и второе предложение касается перевода на дистанционный режим работы тех сотрудников, если это не мешает технологическому процессу и есть технические возможности. Связано это также с тем, что в структуре заболевших на работающее население у нас приходится около 60%. Предприятие должно само решить, кого оно, возможно, отправит на такой удалённый режим работы. Самое главное — чтобы это не нарушило их рабочий процесс. Если какие-то предприятия могут перейти на такой режим работы, это будет только во благо людей, которые трудятся на данном предприятии».