Челябинск, , 12:52 — REGNUM В Челябинской области школы не будут массово возвращать на дистанционку. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

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Также в прежнем режиме будут работать детские сады. Кроме того, рекомендации о переводе части сотрудников на удалённый формат не должны коснуться больниц и других социальных учреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, челябинским предпринимателям рекомендовано перевести часть своих сотрудников на удалёнку. Это также касается части персонала органов государственной и муниципальной власти.

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