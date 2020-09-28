Челябинск, 28 сентября 2020, 12:52 — REGNUM В Челябинской области школы не будут массово возвращать на дистанционку. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.
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Также в прежнем режиме будут работать детские сады. Кроме того, рекомендации о переводе части сотрудников на удалённый формат не должны коснуться больниц и других социальных учреждений.
Как сообщало ИА REGNUM, челябинским предпринимателям рекомендовано перевести часть своих сотрудников на удалёнку. Это также касается части персонала органов государственной и муниципальной власти.
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