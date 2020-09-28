Москва, , 12:52 — REGNUM Увеличение выявленных случаев заражения коронавирусом приведёт к возвращению санитарных ограничений, но такие меры будут рекомендательными. Об этом заявил глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин в опубликованном 28 сентября интервью телеканалу RT.

Алексей Кудрин Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Очевидно, что грядут новые ограничения, но, скорее всего, их будет мало, и они будут носить рекомендательный характер», — сказал Кудрин.

Он предположил, что люди сами сократят посещения магазинов и ресторанов, будут реже пользоваться транспортом. Это приведёт к экономическим сложностям для некоторых отраслей, и потому от правительства потребуются новые меры поддержки экономики и населения.

«У правительства есть на это средства», — добавил глава Счетной палаты.

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