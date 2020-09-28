Мурманск, 28 сентября 2020, 12:51 — REGNUM Вслед за мурманским правительством на удаленный режим работы могут уйти и частные компании региона — с соответствующим призывом выступил губернатор Андрей Чибис.
Дополнительных ограничений для бизнеса в регионе вводить пока не планируют.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании карантина — все новости»
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, с 30 сентября 30% сотрудников органов исполнительной власти Мурманской области перейдут на дистанционный режим работы. Решение было принято после того, как с COVID-19 госпитализировали министра здравоохранения Дмитрия Панычева.