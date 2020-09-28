Мурманск, , 12:51 — REGNUM Вслед за мурманским правительством на удаленный режим работы могут уйти и частные компании региона — с соответствующим призывом выступил губернатор Андрей Чибис.

Удаленная работа Максим Додонов © ИА Красная Весна

«Призываю возобновить дистанционный режим хотя бы для трети сотрудников, которые не заняты на производстве и могут работать в домашних условиях. Прошу к этой рекомендации прислушаться», — сказал Чибис.

Дополнительных ограничений для бизнеса в регионе вводить пока не планируют.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании карантина — все новости»

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, с 30 сентября 30% сотрудников органов исполнительной власти Мурманской области перейдут на дистанционный режим работы. Решение было принято после того, как с COVID-19 госпитализировали министра здравоохранения Дмитрия Панычева.