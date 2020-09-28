Санкт-Петербург, , 12:57 — REGNUM Получившая непредумышленный удар флейтой по голове петербурженка заключила мировое соглашение с академическим Малым драматическим театром — театром Европы. Об этом 28 сентября сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Напомним, в Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга поступило исковое заявление о возмещении вреда здоровью от Елизаветы Видус. Женщина получила травму во время выступления Данилы Козловского. Ей в голову «прилетела» часть флейты, на которой играл актер, из-за чего зрительнице пришлось обращаться в Мариинскую больницу с ушибленной раной мягких тканей и подозрением на черепно-мозговую травму.

Истица просила взыскать с ответчика понесенные расходы в 12 200 рублей, цену билета на спектакль — 8 тыс. рублей, неустойку — 8 тыс. рублей, сумму утраченного заработка — 38 273 рублей, а также компенсацию морального вреда, который она оценила в 1 млн рублей, и штраф за неисполнение требований потребителя в размере 50% от суммы, присужденной судом.

Однако в досудебном порядке между театром и Видус было достигнуто мировое соглашение.

«Условия мирового соглашения остались конфиденциальными по взаимному согласию сторон. Производство по делу прекращено», — отметили в пресс-службе суда.

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