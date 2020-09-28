Екатеринбург, , 12:55 — REGNUM В Свердловской области сформировали мониторинговую группу, следящую за госпитализацией больных COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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Мониторингом займутся специалисты областного минздрава. Теперь каждые три часа министерство будет запрашивать информацию о наличии свободных коек в службе скорой помощи и у медучреждений, принимающих соответствующих пациентов.

Также специалисты затребуют сведения о возможных проблемах с госпитализацией больных. Благодаря мониторингу удастся вовремя корректировать количество необходимых коек и мощность диагностической базы, считают в министерстве.

«Приоритетное внимание в Минздраве также уделят сообщениям в средствах массовой информации об отдельных сбоях в маршрутизации пациентов», — уточнили в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области выписали уже 21 656 пациентов, переболевших COVID-19.

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