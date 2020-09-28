Челябинск, , 12:44 — REGNUM В Челябинске девять граждан отданы под суд за кражу коллектора. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Преступление было совершено в марте 2018-го — апреле 2019-го года. Резервный напорный коллектор предназначался для транспортировки хозяйственно-фекальных стоков от насосной станции к приёмной камере очистных сооружений канализации. Однако группа лиц решила его украсть. Для этого от неизвестного лица они получили его схему. Затем эти граждане похитили несколько труб и сдали их в качестве металлолома.

Всего обвиняемые похитили 180 погонных метров материала общим весом 94 тонны стоимостью почти 1,7 млн рублей. Дело направлено в Курчатовский райсуд Челябинска.