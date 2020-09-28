Ташкент, , 12:42 — REGNUM Сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) Узбекистана изъявил в Ташкенте, Намангане и Самаркандской области около пяти килограммов наркотиков, передает телеканал «Узбекистан 24».

Спецслужбы совместно с ташкентским городским управлением Таможенного комитета изъяли около 160 граммов кокаина. Еще у одного жителя Ташкентской области изъяли 117 граммов опия и 116 граммов гашиша.

В Намангане сотрудники СГБ изъявил 1,085 кг гашиша при осмотре автомобиля «Тико». За рулем находился дважды судимый гражданин Узбекистана 1952 года рождения.

В Пастдаргамском районе Самаркандской области Узбекистана изъято 1,683 кг гашиша и 1,49 кг марихуаны. По всем фактам возбуждено уголовное дело. Проводится следствие.

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