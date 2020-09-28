Новосибирск, , 12:41 — REGNUM Сибирский институт управления (СИУ) — филиал РАНХиГС с сегодняшнего дня, 28 сентября, перешёл на дистанционное обучение из-за коронавируса. Об этом сообщил директор СИУ Олег Федоров в своём видеообращении.

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«К сожалению эпидемиологическая обстановка в институте складывается таким образом, что мы вынуждены были принять такое решение», — отметил Федоров.

Уточняется, что дистанционное обучение в институте будет действовать по 11 октября.

По данным «Интерфакса», в институте выявлены случаи заражения коронавирусом, но не уточняется количество заразившихся.