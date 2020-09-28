Москва, , 12:41 — REGNUM Российскую вакцину «Спутник V» ввели уже более пяти тысячам добровольцев, сообщил директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

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«Случаев значимых нежелательных и побочных реакций, кроме описанных в инструкции, не зафиксировано», — цитирует его пресс-служба Минздрава.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V», несмотря на сопротивления недоброжелателей. В основе препарата — аденовирус (группа ОРВИ) человека, вызывающий небольшую простуду, с которой человечество уживается не одну сотню лет.

Он же на протяжении многих лет подвергался научному изучению, благодаря чему, как считает Дмитриев, российская вакцина намного эффективнее зарубежных разработок. При этом в настоящий момент в мире ведется работа над вакциной от COVID-19 и на других платформах — аденовируса обезьяны и мРНК.

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