Санкт-Петербург, , 12:46 — REGNUM В Петербурге экскурсоводы смогут повышать квалификацию в специализированном центре для работников туристической сферы. Создание такого центра обсудил губернатор Александр Беглов со старейшими гидами Северной столицы.

Экскурсии Дарья Драй © ИА REGNUM

Дискуссия развернулась вокруг нюансов подготовки специалистов и повышения уровня компетентности экскурсоводов. Губернатор поддержал предложения гидов.

«Наши ленинградские экскурсоводы всегда были эталоном, своего рода знаком качества этой профессии. Новое поколение гидов должно этому соответствовать», — сказал он.

Сегодня в Петербурге действует единый реестр экскурсоводов и гидов-переводчиков, в котором сейчас более шести тысяч специалистов. В целом туриндустрия обеспечивает в Петербурге более 100 тыс. рабочих мест, а в высокий сезон эта цифра увеличивается до 300 тыс. С туризмом связаны около 50 отраслей экономики города.

«Несмотря на наступление цифровой эпохи, появление виртуальных экскурсий, ничто не сможет заменить живое слово человека, который знает и любит свой город, умеет рассказать о нем так, чтобы запомнилось на долгие годы. Крайне важно, чтобы вы передавали молодым коллегам не только свой опыт, но и делились секретами профессионального мастерства», — сказал Беглов, пригласив экскурсоводов в новый туристический объект, бывший бункер Жданова — бомбоубежище в Смольном на глубине 12 метров.

В прошлом году Петербург посетили 10,4 млн человек, почти 5 млн из них приехали из-за рубежа. Однако из-за пандемии Беглов предлагает делать упор на внутренний туризм.

«Для Петербурга туризм очень важен, это значительные доходы бюджета. Во время пандемии эта отрасль пострадала больше других. Сейчас она начинает восстанавливаться. Поскольку границы закрыты, мы делаем акцент на внутренний туризм», — сообщил губернатор.

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