Амстердам, , 12:36 — REGNUM Суд в Амстердаме сегодня, 28 сентября, вновь приступил к судебным заседаниям по делу о крушении малайзийского Boeing на Украине в 2014 году. Они проходят в особо охраняемом комплексе «Схипхол».

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В судебной инстанции пояснили, что настоящий момент рассмотрение дела «по-прежнему находится в досудебной стадии», когда досье пополняться документами по расследуемому делу, пишет ТАСС. Приступить к рассмотрению дела по существу суд сможет только после его закрытия.

Ожидается, что в частности защита одного из четырёх обвиняемых Олега Пулатова представит новые требования по дополнительным расследованиям.

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Как сообщало ИА REGNUM, самолёт Boeing, летевший из Нидерландов в Малайзию, был сбит над Донбассом 17 июля 2014 года. В результате катастрофы погибли 298 человек. Украинская сторона отрицает свою причастность к произошедшему, обвиняя руководителей сопротивления, защищавших Донбасс от украинского вторжения.

Добавим, что в июне, менее недели спустя после возобновления слушаний (22 июня) по делу о малайзийском Boeing прокуратура Нидерландов предложила перенести рассмотрение дела о крушении рейса MH17 с осени 2020 года на январь-февраль 2021 года.