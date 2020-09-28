Иваново, , 12:30 — REGNUM Семилетняя девочка погибла в Лежнёвском районе Ивановской области при катании на самодельной карусели. По факту гибели ребёнка возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности», сообщили ИА REGNUM 28 сентября в пресс-службе СКР.

Трагедия произошла 26 сентября в деревне Апаницы Лежневского района. По данным следствия, девочка каталась на самодельной веревочной карусели, основанием которой являлся деревянный столб. При катании столб треснул и обрушился на ребёнка. От полученных травм девочка скончалась в больнице.

На месте происшествия проведены первоначальные следственные действия, назначены экспертизы.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе этого года в Грозном маленькая девочка погибла, запутавшись в веревках на самодельных качелях во дворе своего дома.