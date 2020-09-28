Новосибирск, , 12:30 — REGNUM В Новосибирской области из-за гриппа и ОРВИ полностью приостановлена деятельность двух детских садов и двух структурных подразделений общеобразовательных школ в сельской местности (общее число заболевших детей — 64 ребенка), частично приостановлена деятельность 12 детских садов, в которых закрыто 14 групп (заболели 109 детей). Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве образования региона.

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В минобре уточнили, что также полностью приостановлена деятельность трёх сельских малокомплектных школ с общим количеством обучающихся 266 человек, из которых заболели 63. Также частично приостановлена работа 35 школ, в которых закрыто 76 классов. Общее число заболевших детей — 502.

Отметим, что по данным оперативного штаба Новосибирской области, за минувшие сутки, по данным на утро сегодня, 28 сентября, по ОРВИ зарегистрировано 892 обращения, госпитализированы 17 человек.