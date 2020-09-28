Москва, , 12:25 — REGNUM В Москве в ходе клинических исследований вакцины от коронавируса не зарегистрировано ни одного смертельного случая или критического ухудшения здоровья. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.

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«Департамент здравоохранения Москвы в связи с сообщениями в социальных сетях о смерти врача от вакцины выступает с официальным опровержением. Среди привитых в рамках клинического исследования вакцины, а также в рамках гражданского оборота нет ни одной смерти или критического ухудшения состояния», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что специалисты находятся на связи с каждым участником испытаний вакцины.

Департамент потребовал воздержаться от распространения фейковой информации.