Екатеринбург, , 12:26 — REGNUM В Свердловской области выздоровели еще 70 человек, у которых ранее выявляли новую коронавирусную инфекцию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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Все выздоровевшие пациенты выписаны, сообщается в сводке за 28 сентября 2020 года Теперь в регионе подтверждено 21 656 таких выписок.

Для сравнения, 27 сентября власти сообщали о 67 выписках, 26 сентября — о 64, 25 сентября — о 65 случаях.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области резко выросло число больных COVID-19 в состоянии средней тяжести. Сейчас их насчитывается 527 человек.

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