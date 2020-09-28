Москва, , 12:24 — REGNUM Следы антибиотиков обнаружены в клубничном йогурте двух торговых марок в ходе повторного исследования этого популярного продукта. Об этом сообщает 28 сентября пресс-служба Роскачества.

В 2019 году эксперты исследовали клубничный йогурт 26 торговых марок, а в этом году провели повторную проверку продукции «Б.Ю. Александров», «Искренне ваш», «Савушкин», «Слобода», Danon, Epica и Valio.

«В 2020 году в йогуртах Valio и Danon были обнаружены следы антибиотика хлортетрациклина», — отметили в организации.

Эксперты пояснили, что вещество обнаружено в безопасных количествах. Оно попало в йогурт из молока.

Йогурт «Слобода» подтвердил высокий уровень качества, йогурт «Савушкин» соответствует требованиям, однако там оказалось мало молочнокислых микроорганизмов. В йогурте «Искренне Ваш» выявлен недостаток белка. Превышение доли дрожжей выявлено в йогуртах «Б.Ю. Александров» и «Искренне Ваш».

В Valio заявили, что продукция компании соответствует законодательным стандартам и наличие следов антибиотиков в ней исключено. В Danon отметили, что следы антибиотиков ничтожно малы и не превышают допустимые законодательством нормы, сообщает ТАСС.

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