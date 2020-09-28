Новосибирск, 28 сентября 2020, 12:20 — REGNUM В Новосибирской области с 1 по 27 сентября выявлено 14 случаев заражения коронавирусом среди воспитанников в 12 детских садах. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.
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В областной администрации уточнили, что в настоящее время с контроля сняты три детских сада и три воспитанника.
При этом остаются на контроле девять детских садов, 11 заразившихся воспитанников.
На сегодняшний день приостановлена работа Краснозерского детского сада №1, где с 18 сентября выявлено пять случаев заражения коронавирусом среди работников.