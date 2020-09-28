Баку, , 12:20 — REGNUM Объявленное в Азербайджане военное положение из-за обострения нагорно-карабахского конфликта повлияло на работу аэропорта Баку. Об этом 28 сентября заявили в пресс-службе воздушной гавани.

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«Международный аэропорт имени Гейдара Алиева временно переходит на ограниченный режим работы», — подчеркнули в пресс-службе.

Так, в частности, отменены авиарейсы авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) из Баку в Лондон и Берлин и обратно, запланированные на 1 и 2 октября соответственно.

Также до 30 сентября приостановлены все рейсы AZAL в Нихичевань и обратно.

Кроме того, FlyDubai отменила рейсы по маршруту Дубай — Баку — Дубай, запланированные на 29 сентября, 1 и 3 октября; «Аэрофлот» отменил рейсы из Москвы в Баку и обратно, запланированные на 1 и 4 октября. Также отменены рейсы из Минска в столицу Азербайджана компании «Белавиа», которые должны были состояться 2 и 4 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, конфликт в Нагорном Карабахе обострился утром 27 сентября. Азербайджан начал артобстрел населённых пунктов Арцаха, в том числе Степанакерта, перейдя в наступление по всей линии фронта. Обе стороны сообщают о потерях, в том числе и среди гражданского населения. По данным Баку, в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе погибли более 550 армянских военнослужащих. В Армении заявили о гибели почти 200 азербайджанских военных.

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27 сентября парламент Азербайджана принял решение ввести военное положение в ряде городов и регионов страны.

В Министерстве иностранных дел России призвали внешних и внутренних игроков к сдержанности в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе. Как заявил заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко, конфликт в НКР может иметь только мирное решение.