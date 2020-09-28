Ступино, Московская область, , 12:20 — REGNUM В лечебных учреждениях находятся 32 человека, пострадавших при обрушении пешеходного перехода в цеху ООО «ФМ Ложистик». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

«В лечебных учреждениях остается 32 человека», — цитирует представителя управления РИАМО.

Всего в результате ЧП пострадали 54 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября в городском округе Ступино в цеху предприятия обрушился металлический пешеходный переход.