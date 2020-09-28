Сыктывкар, , 12:18 — REGNUM Вакцинация против гриппа в Коми идет медленно — почти за месяц прививку сделали только 127 492 человека, или 15,5% населения.

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Как сообщили ИА REGNUM в министерстве здравоохранения республики, наибольшее количество привитых — в Усть-Куломском, Княжпогостском и Сысольском районах. Крайне низкие темпы иммунизации населения — в городах Ухта (9,94%) и Воркута (11,2%), Прилузском (9,59%), Троицко-Печорском (10,08%) районах.

Напомним, в текущем году в республике планируется привить от гриппа не менее 60% населения (492 300 человек), в том числе 125 тысяч детей.